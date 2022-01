Doctor Strange, un'avventura da incubo in attesa di Multiverse of Madness

Nonostante Stephen Strange sia attualmente nel regno dei morti nell'Universo Marvel, e nonostante la miniserie Death of Doctor Strange stia introducendo un nuovo Stregone Supremo, l'originale Maestro delle Arti Mistiche sarà protagonista di una nuova avventura in preparazione dell'arrivo al cinema di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

In Doctor Strange: Nexus of Nightmares, scritto da Ralph Macchio e illustrato da Ibrahim Mostafa, Stephen Strange sarà alle prese con una delle sue più grandi avventure, e dovrà vedersela con villain del calibro di Mordo e Incubo. La storia è ambientata nel passato di Doctor Strange e, a detta di Marvel Comics, rappresenta uno starting point perfetto per quei lettori che vogliono iniziare a leggere le avventure dello Stregone Supremo.



"Incubo ha invaso i sogni di Doctor Strange trasformandoli in terribili incubi!", recita la sinossi pubblicata da Marvel. "Queste oscure sensazioni ora occupano ogni fibra della vita di Doctor Strange, lasciandolo indebolito e incapace di proteggere il reame. Ora, il Barone Mordo e Incubo sono pronti a colpire. Riuscirà Stephen ad allentare la presa che Incubo ha su di lui? Il mondo rischia di perdersi nel reame dei sogni di Incubo per sempre!".



La pubblicazione di Doctor Strange: Nexus of Nightmares è fissata in America per il 20 Aprile 2022. Il 4 Maggio 2022 sarà invece il turno di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A proposito, sembra che il trailer di Doctor Strange 2 contenga una scena eliminata da No Way Home.