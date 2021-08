Doctor Strange: ecco chi prenderà il posto di Stephen in Death of Doctor Strange

La miniserie The Death of Doctor Strange scritta da Jed MacKay e disegnata da Lee Garbett, in uscita a settembre 2021, rappresenterà una svolta fondamentale nell’esistenza dello Stregone Supremo di casa Marvel, e introdurrà tre nuovi personaggi per colmare il vuoto lasciato dalla morte di Stephen, rivelati nella cover del terzo volume.

Si tratta delle Tre Madri, come specificato in un comunicato stampa della Marvel Comics. Prima è Wyrd, una sacerdotessa aliena dai grandi poteri magici, seguita da Crown, la Regina Guerriera, e Crawling, un inquietante mostro formato da vermi mangia acido. Tra gli ulteriori dettagli comunicati si trova un paragone diretto tra questi tre personaggi inediti e l’Ordine Nero di Thanos, uno dei gruppi più potenti dell’intero universo Marvel.

Il design delle potenti figure che prenderanno il posto di Strange è stato elaborato da Lee Garbett stesso, e in calce potete vederle riunite nella magnifica cover firmata da Kaare Andrews. La casa editrice ha inoltre confermato che saranno presenti anche in due storie one shot, The Death of Doctor Strange: Spider-Man #1, sceneggiato da MacKay e con i disegni di Marcel Ferreira, e The Death of Doctor Strange: White Fox #1 di Alyssa Wong e Andie Tong.

Per concludere ricordiamo che l'universo Marvel Comics potrebbe essere sconvolto in seguito al furto delle potenti Gemme dell'Infinito, e vi lasciamo alle parole degli autori di Death of Doctor Strange.