Doctor Strange, ecco chi è il nuovo villain capace di distruggere l'Universo Marvel

Il 2021 è stato un anno decisamente fortunato per Doctor Strange nel MCU, presenziando in What If...? e nel prossimo film di Spider-Man (a proposito, ecco un nuovo fan poster di Doctor Strange in No Way Home). Discorso diverso per la sua controparte fumettistica: Strange è stato assassinato, scatenando una una nuova minaccia nell'Universo Marvel.

Sulle pagine di The Death of Doctor Strange, il maestro delle arti mistiche è stato ucciso da un misterioso assalitore. Nei precedenti numeri della miniserie, la morte di Strange ha portato alla comparsa delle Tre Madri, esseri extra-dimensionali che sono riusciti a sconfiggere addirittura gli Avengers. L'obiettivo delle Tre Madri è stato svelato in The Death of Doctor Strange #3, pubblicato questa settimana negli Stati Uniti.



Le Tre Madri non sono altro che le servitrici di un essere ancora più pericoloso, il Peregrine Child, il Figlio Pellegrino. Questa inquietante creatura, che rappresenta una nuova minaccia per l'intero Universo Marvel, viene descritta, sia nell'aspetto che nelle intenzioni, come la controparte mistica di Galactus.



La minaccia è resa ancora più concreta dall'impossibilità, per gli eroi, di nominare un nuovo Stregone Supremo, a causa di un rituale eseguito sul cadavere di Stephen Strange. Fortunatamente, gli eroi della Terra hanno trovato un alleato inaspettato: una giovane versione di Strange inviata attraverso il tempo proprio dal maestro delle arti mistiche in caso gli fosse successo qualcosa.



The Death of Doctor Strange è attualmente in corso di pubblicazione negli Stati Uniti, con cadenza mensile. Dopo Spider-Man: No Way Home, lo Stregone Supremo tornerà protagonista di una pellicola tutta sua nel 2022: ecco quando dovrebbe arrivare il primo trailer di Doctor Strange 2.