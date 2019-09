Doctor Strange: la Marvel apporta un grande cambiamento al personaggio

All'interno del numero 19 di Doctor Strange, l'eroe Marvel compie uno sviluppo importantissimo per il personaggio. Sappiamo tutti che lo stregone a causa di un incidente alle mani dovette rinunciare alla carriera medica, diventando poi un maestro delle arti mistiche grazie ai suoi apprendimenti. Ora le cose sembrano essere cambiate.

Doctor Strange ha avuto a che fare con un altro incidente, questa volta però le conseguenze sono assolutamente positive, per ora. Nel numero 19 lo stregone ha di nuovo bisogno delle sue abilità chirurgiche, e il suo incantesimo non è sufficiente come sostituto. Un ragazzo subisce delle gravi ferite quando uno spirito si avvicina al veicolo di sua madre provocando un incidente d'auto.

Strange non può salvare il ragazzo con la magia e non ha tempo per chiamare un chirurgo. A questo punto prende misure drastiche rivolgendosi alla biblioteca di Channok, custode di incantesimi proibiti. Lo stregone sceglie un incantesimo di restaurazione che potrà guarire o rompere le sue mani, recidere i legami con la magia o altre conseguenze ancora più nefaste.

Nonostante queste discriminanti, Strange si prende la responsabilità della sua decisione e si lancia nell'incantesimo. I risultati non sembrano favorevoli all'inizio, dato che le sue mani cominciano a disintegrarsi, tuttavia poco dopo cominciano a riformarsi diventando praticamente perfette.

Grazie a questa svolta lo stregone pratica un intervento chirurgico dopo diversi anni dall'ultima volta, nei quali le sue speranze di ritornare a svolgere il suo mestiere erano praticamente svanite. Usando la magia come anestetico, riesce quindi a salvare la vita del ragazzo.

L'utilizzo di un incantesimo proveniente da Channok, tuttavia, costituisce un prezzo al momento sconosciuto che scopriremo nei prossimi albi. In questo articolo potete leggere le ultime su Disney+ e sul coinvolgimento di Doctor Strange. Intanto le teorie che immaginano il prossimo grande antagonista Marvel sono già in moto.