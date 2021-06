Doctor Strange: Marvel si prepara a salutare lo Stregone con Death of Doctor Strange

Marvel Comics si prepara a perdere il suo Stregone Supremo nella nuova miniserie Death of Doctor Strange. Costituita da cinque volumi, l'opera scritta da Jed MacKay e disegnata da Lee Garbett arriverà nelle fumetterie a partire da settembre, e mostrerà la drammatica conclusione della storia di Stephen, contro avversari particolarmente pericolosi.

Quando Stan Lee e Steve Ditko iniziarono a scrivere di Stephen Strange in Strange Tales #110 del luglio 1963, probabilmente non avrebbero mai immaginato la riconoscibilità e la popolarità che il Dottore avrebbe ottenuto col passare degli anni tra gli appassionati. L'equilibrio e la protezione garantiti da Strange nel caotico e complesso universo Marvel lo rendono uno dei personaggi più potenti e importanti. Ma cosa succederebbe al mondo se il Doctor Strange non ne facesse parte?

È questa la domanda da cui lo sceneggiatore Jed MacKay è partito per creare la miniserie, asserendo in una recente intervista: "Strange è stato un pilastro di Marvel sin dagli albori, ma ora, il suo tempo è finito e in quanto a fan di Strange, è stato un mio privilegio dolceamaro accompagnarlo verso i suoi ultimi momenti, e verso gli effetti che ne conseguiranno. Abbiamo preparato una storia per dire addio a Strange, e non vedo l'ora che anche i lettori ne facciano parte!"

Garbett invece ha commentato il suo coinvolgimento nel progetto così: "Doctor Strange è stato sulla lista dei miei personaggi più agognati. Avere la possibilità di disegnarlo in una serie così importante è...beh, magico. Non potrei essere più emozionato per il progetto e per tutti coloro che vedranno cosa abbiamo avuto in serbo per Stephen e per le persone a lui più vicine. Jed ha evocato il finale perfetto per Doctor Strange, ed è una vera rivelazione! Ci vediamo a settembre!"

Sembra quindi che a pochi mesi prima dell'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo status di Stephen subirà un enorme cambiamento all'interno dei fumetti. Cosa ne pensate o vi aspettate da questa miniserie? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

