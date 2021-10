Doctor Strange: il successore di Stephen sulla cover di Death of Doctor Strange #4

Da mesi ormai la Casa delle Idee continua a rivelare interessanti dettagli su una delle serie evento più attese, Death of Doctor Strange, e con la diffusione in anteprima della cover del quarto volume è stata ufficialmente svelata l’identità del successore dello Stregone Supremo dell’universo Marvel.

Si tratta dello stesso Stephen Strange, ma di una sua versione più giovane e proveniente da una dimensione alternativa. In seguito alla morte dello Strange originale, le Tre Madri avevano assunto la sua posizione, ma fortunatamente per il pianeta Terra a vestire il Mantello della Levitazione è tornato uno Stephen dallo stile molto anni ’60, che potete vedere nelle cover riportate in calce alla notizia, firmate da Kaare Andrews.

La casa editrice ha inoltre presentato i prossimi eventi della miniserie di Jed McKay con la seguente sinossi: “L’universo Marvel si trova sull’orlo di distruzione e caos, e il nuovo trio di villain, le Tre Madri e il loro signore, il Bambino Peregrino, sono vicini alla vittoria. Gli assassini di Strange avranno la meglio? Non sembra, considerando l’intervento di un giovane Doctor Strange, che ha viaggiato attraverso il tempo!”

Lo stesso MacKay ha specificato che il quinto, e ultimo, volume della serie principale porrà le basi per importanti risvolti futuri. In fondo alla pagina trovare anche la lista con tutti i numeri delle testate secondarie, dedicati all’evento. Per concludere vi lasciamo al trailer dedicato a tutti i supereroi Marvel coinvolti nella ricerca delle Tre Madri.