Doctor Strange: tutti i supereroi Marvel riuniti nel trailer di Death of Doctor Strange

L'universo Marvel Comics si prepara a dire addio ad uno dei personaggi più rilevanti, e potenti. Stephen Strange verrà ucciso nella serie Death of Doctor Strange., in arrivo a settembre. Un evento che porterà molti supereroi a stringere un'alleanza per scoprire l'identità del suo assassino, come mostrato nello spettacolare trailer promozionale.

Jed MacKay e Lee Garbett hanno confezionato una miniserie costituita da cinque volumi in cui si esplorano le conseguenze della morte di Strange, cercando di rispondere ad un quesito molto importante: chi prenderà il suo posto come Stregone Supremo? Una domanda alla quale Marvel Comics ha già anticipato la risposta, rivelando le prime informazioni sulle Tre Madri, che potete vedere anche nelle cover riportate in fondo alla pagina.

La storia si espanderà anche su altre testate, coinvolgendo un gran numero di supereroi, che colpiti dalla dipartita di Strange, uniranno le forze per scoprire come è avvenuto e soprattutto chi è stato ad ucciderlo. Lo stesso trailer diffuso dalla Casa delle Idee, disponibile in calce, specifica che ci sarà bisogno dell'intero universo Marvel per venire a capo del mistero. Nella sequenza dove si nota la bara di Strange ricoperta dal Mantello della Levitazione, è possibile scorgere alcuni degli eroi più importanti: Spider-Man, Capitan America, Hulk, Iron Man, la Donna Invisibile e la Cosa.

Cosa vi aspettate da questa miniserie? La leggerete? Fatecelo sapere nella sezione commenti. Per concludere vi lasciamo ai primi dettagli su Darkhold, altra importante serie evento in arrivo a settembre 2021.