Dokyū Hentai HxEros: svelate nuove informazioni sulla serie animata a luci rosse

Attraverso il numero di giugno del Jump SQ targato Shueisha, sono state svelate alcune nuove informazioni relative al chiacchierato Dokyū Hentai HxEros, adattamento animato del manga a luci rosse concretizzatosi grazie al lavoro di Ryōma Kitada e rivelatosi capace d'attirare l'interesse di una larga nicchia d'utenti.

Andando più nello specifico, è stato reso noto che Ai Kakuma si occuperà dell'ending theme "lost emotion", il tutto impersonando il suo personaggio, Kirara Hoshino. Inoltre, sono stati svelati alcuni dei doppiatori che lavoreranno alla produzione, ovvero:

Shinichiro Miki nei panni di Jō Anno

Nichika Omori nei panni di Chacha

Daisuke Kishio nei panni di Rumba

Rikiya Koyama nei panni del Narratore

Yoshitsugu Matsuoka nei panni di Retto Enjō

Sayuri Yahagi nei panni di Momoka Momozono

Yūki Kuwahara nei panni di Sora Tenkūji

Ai Kayano nei panni di Maihime Shirayuki

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra la storia di Retto Enjo, uno studente come tanti altri che si ritroverà a dover salvare la Terra da "Kiseichi", essere alieno in grado di rubare la cosiddetta "Energia H" dagli umani, ovvero l'energia erotica, evento che porta l'individuo privato di tale energia a perdere la voglia di vivere. Per riuscire nella sua impresa, Enjo collaborerà con l'organizzazione HxEros, formata da quattro splendide ragazze.

Prima di salutarvi, ricordiamo a tutti gli interessati che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche il trailer di Dokyū Hentai HxEros.