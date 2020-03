Dokyu Hentai HxEros: locandina per il piccante anime di Jump SQ

Il Jump SQ sta attraversando un periodo davvero positivo. Nel giro di pochi mesi, tre manga di spessore della rivista mensile di casa Shueisha hanno infatti ottenuto un annuncio di un adattamento anime: Kemono Jihen, Moriarty the Patriot e Dokyu Hentai HxEros. Così come gli altri due, anche quest'ultimo ha avuto un balzo di popolarità.

È stato infatti annunciato che i volumi finora pubblicati in Giappone di Dokyu Hentai HxEros hanno una tiratura totale di un milione di copie. Un risultato di tutto rispetto per il manga che unisce eros e azione sulle pagine di Jump SQ. Ma non è solo questa la novità che coinvolge l'opera, dato che è stata pubblicata una nuova key visual per l'anime di Dokyu Hentai HxEros.

Come potete vedere in calce, nella pagina sono raccolti tutti i personaggi principali: dal protagonista e unico maschio del gruppo Enio Retto, visto di spalle in lontananza con i suoi capelli rossi che spiccano, alle varie ragazze che non esiteranno a farsi coinvolgere in situazioni piccanti, con la bionda Hoshino Kirara in primis. Per Dokyu Hentai HxEros è già stato pubblicato un teaser trailer.

Dokyu Hentai HxEros è un manga scritto e disegnato da Ryouma Kitada e pubblicato su Jump SQ dal 2 maggio 2017 e ha attualmente nove tankobon all'attivo. L'opera segue la storia di Retto e Hoshino, due bambini amici d'infanzia che si separano fino all'adolescenza quando un essere noto come "Censor Bug", che si ciba dell'energia sessuale umana, non attacca Hoshino. Retto riuscirà a intervenire salvando l'amica e da lì avrà inizio una battaglia per salvare l'umanità a colpi di poteri erotici.