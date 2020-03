La serie animata Dokyuu Hentai HxEros si mostra nel suo primo trailer ufficiale

L'annuncio di nuove produzioni all'interno del vasto mercato d'anime e manga viene sempre accolto con grande interesse da parte del pubblico, e le cose non sono certo state differenti per Dokyuu Hentai HxEros, manga realizzato da Ryōma Kitada e di cui è stato recentemente svelato un interessante adattamento anime.

La serie a luci rosse Dokyuu Hentai HxEros si è già mostrata in varie occasioni, ma questa volta il pubblico potrà finalmente godersi il primo vero trailer dedicato alla produzione. Il video promozionale è stato infatti pubblicato su Twitter - voi potete visionarlo scorrendo a fondo news - e permette di dare un primo sguardo ad alcuni dei personaggi che la faranno da padrone all'interno della serie anime

Nel caso in cui foste interessati, la produzione ci catapulta in un pianeta Terra invaso da un essere sconosciuto che i più hanno iniziato a chiamare "Kiseichu", una creatura misteriosa che attacca chiunque gli capiti a tiro rubandogli la cosiddetta "Energia H", ovvero l'energia erotica, in pratica facendogli perdere qualsiasi desiderio di continuare a vivere. La situazione appare critica e l'unica possibilità di sopravvivenza per la specie umana sarà uno studente chiamato Retto Enjo, il quale dovrà collaborare insieme all'organizzazione HxEros, formata da quattro splendide ragazze.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare il primo teaser dedicato a Dokyuu Hentai HxEros.