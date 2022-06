Prima Doll, la serie anime debutta a luglio: in produzione due adattamenti manga

Nel 2020, Key e Visual Arts hanno lanciato il progetto multimediale Prima Doll, il quale finora include figure prodotte da Kotobukiya, novel e storie brevi. Nelle prossime settimane, il franchise verrà rilanciato con una serie anime e due adattamenti manga.

Sul sito web ufficiale, è stato condiviso un teaser trailer per l'anime di Prima Doll. La serie, farà il suo debutto dall'8 luglio sulle emittenti televisive giapponesi. La data di uscita è stata accompagnata da informazioni per quanto riguarda la colonna sonora. La sigla di apertura, "Tin Toy Melody", verrà eseguita da Chat Noir, un gruppo musicale composto dalle cinque principali doppiatrici della serie anime. L'uscita, verrà affiancata dal debutto di My Master Has no Tail.

Il cast dell'anime comprende, tra gli altri, Azumi Waki nel ruolo di Haizakura, Tomori Kunusoki come Karasuba e Miyu Tomita nel ruolo di Gekka. La serie è in produzione presso Bibury Animation Studio con Tensho come direttore. Toya Okano e KAI si occupano delle sceneggiature e della composizone della serie, mentre Akane Tano sta disegnando i personaggi, oltre che dirigere le animazioni.

Il progetto è incentrato su alcune bambole meccaniche autonome che lavorano per Kuronekotei, una caffetteria della capitale imperiale. Tuttavia, questi automi sono stati originariamente realizzati con scopi bellici per una guerra conclusa anni or sono. A luglio debutta anche l'anime Call of the Night.

Il franchise, avrà due diversi adattamenti manga, che però non hanno ancora una finestra di uscita. Il primo si intitolerà Prima Doll New Order, verrà illustrato da Yuriko Asami e verrà distribuito sotto l'etichetta Comic Dengeki G di Kadokawa. Il secondo, Prima Doll ~Yōkoso Kuronekotei e~, verrà invece pubblicato sul sito web Comic Bushiroad e illustrato da Daiko Toda.