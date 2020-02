La Dolly Parton Challenge colpisce anche Naruto: ecco quali sarebbero i social del ninja

Il web è ricco di frasi o azioni che diventano virali in breve tempo, talvolta per motivi sconosciuti. Nel mese di gennaio 2020 è impazzata la Dolly Parton Challenge, nata dalla star che ha mostrato foto dei quattro profili dei maggiori social network: Facebook, Linkedin, Instagram e Tinder. In questa challenge viene coinvolto anche Naruto.

Con la complicità dell'applicazione americana Weekly Shonen Jump, sull'account Twitter che potete vedere in calce è apparso un meme che ritrae Naruto con le quattro foto che lo rappresentano, una per social. Tratte dal manga, le scene scelte vanno dagli esordi di Naruto ad alcune scene viste anche nell'anime di Naruto: Shippuden, per finire con una che fa capo a Boruto: Naruto Next Generations.

L'account di Weekly Shonen Jump non poteva che scegliere Naruto in vesti da Hokage per la foto profilo di Linkedin, tratta appunto da Boruto: Naruto Next Generations. La foto di Facebook risale invece a un'occorrenza di Naruto festeggiata proprio in questi giorni, quando il ninja tornò a Konoha dopo un timeskip di due anni nel capitolo 245 dell'opera. La scena di Instagram si basa invece su Naruto in modalità Volpe a Nove Code, dopo aver sbloccato i poteri dell'Eremita delle Sei Vie. Infine, un tocco sexy per Tinder a cui viene lasciata l'immagine profilo con la Tecnica Seducente, apparsa nel primo capitolo di Naruto.

Vi sono piaciute le scelte di Weekly Shonen Jump oppure avreste preferito vedere altre foto per uno o più social?