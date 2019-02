Domestic Girlfriend e altre serie in arrivo su Crunchyroll

Crunchyroll ha annunciato nella giornata di sabato l'arrivo, sulla sua piattaforma streaming, di nuove serie in simulcast. Tra queste c'è Domestic Girlfriend, il romance incentrato su Natsuo, Rui e Hina.

Nonostante arrivi dopo quattro episodi già andati in onda, Domestic Girlfriend arricchisce il catalogo di Crunchyroll a partire da questa settimana. Le puntate già trasmesse sono già disponibili in italiano, mentre i nuovi episodi arriveranno regolarmente in simulcast ogni venerdì alle 18:40.

Questo però non è l'unico titolo in arrivo, infatti Domestic Girlfriend sarà accompagnato da altre serie che però non saranno disponibili in lingua italiana.

La prima è Dimension High School, in arrivo ogni giovedì mentre i primi quattro episodi sono già disponibili.

W'z, i cui primi 5 episodi sono già andati in onda, sarà trasmesso ogni sabato.

Infine, The Magnificent Kotobuki sarà disponibile ogni domenica, con i primi tre episodi già presenti sulla piattaforma.

Questi ultimi tre titoli sono disponibili esclusivamente per Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Scandinavia, America Centrale e del Sud, a cui si aggiungono Spagna e Portogallo per W'z e The Magnificent Kotobuki.