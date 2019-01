Domestic Girlfriend: con l'arrivo dell'anime vengono svelate opening ed ending

Dopo qualche mese di attesa, arriva finalmente sulle televisioni nipponiche e in streaming il nuovo anime proveniente dall'omonimo manga di Weekly Shonen Magazine, Domestic Girlfriend.

Con il primo episodio in arrivo stasera, sono stati svelati anche i video delle opening ed ending. Nei tweet che potete vedere in calce potete quindi guardare e ascoltare le sigle che ci accompagneranno nei dodici episodi della prima stagione di Domestic Girlfriend.

Come divulgato qualche giorno fa, l'opening è cantata da Minami ed è intitolata "Kawaki wo Ameku", e nel video di 1:32 di apertura ha un ritmo molto veloce mentre presenta le due protagoniste principali, Rui e Hina, insieme al loro interesse amoroso Natsuo e protagonista maschile del manga, passando poi per gli altri personaggi di supporto come Miu Ashihara e Momo Kashiwabara. L'ending, invece, si attesta con toni più calmi con la canzone "Wagamama" (egoismo) di Arisa Takigawa, e nel video scorrono una sequenza di paesaggi urbani, contesto della storia.

Domestic Girlfriend, conosciuto in Giappone col nome di Domestic na Kanojo, è tratto dal manga di Kei Sasuga, autrice già di Good Ending, e pubblicato da aprile 2014 sulla rivista per ragazzi Weekly Shonen Magazine di Kodansha. L'anime inizierà oggi 12 gennaio e continuerà per dodici settimane complessive.