Domestic Girlfriend, i fan sceglieranno il nuovo manga dell'autrice: ecco le tre opzioni

A poco più di un anno dalla conclusione di Domestic Girlfriend, l'autrice Kei Sasuga è pronta a tornare su Weekly Shonen Magazine con una nuova serie, questa volta scelta dal pubblico. Kodansha, infatti, ha annunciato che la mangaka pubblicherà tre one-shot nell'arco di due settimane, e che i fan sceglieranno quale di questi riceverà una serializzazione completa.

Il 15 settembre, Kei Sasuga pubblicherà il one-shot comedy Gokumane su Weekly Shonen Magazine #42, in cui sarà raccontata la storia di un ex yakuza assunto come agente di una ragazzina impegnata nel mondo dello spettacolo. Il 22 settembre, sulle pagine di Weekly Shonen Magazine #43, verrà pubblicato il battle shonen Tokyo GhostBros, in cui viene raccontata la storia di due giovani esorcisti. Infine, il 29 settembre, Kei Sasuga pubblicherà Kanojo to boku no end Roll, un drama romantico sulla linea di Domestic Girlfriend.

Negli ultimi anni Kodansha ha utilizzato spesso il sistema dei one-shot multipli per decidere quali opere serializzare, e il grande successo di A Couple of Cuckoos, il manga di Miki Yoshikawa proposto proprio come one-shot nel settembre del 2019, ha dimostrato alla casa editrice che si tratta di un metodo funzionante. In autunno, dunque, scopriremo quale sarà la nuova serie di Kei Sasuga.

E voi cosa ne dite? Seguirete la nuova opera della mangaka? Ditecleo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il manga di Domestic Girlfriend è disponibile anche in Italia, con Planet Manga che ha pubblicato 23 dei 28 Volumi disponibili.