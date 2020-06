Domestic Girlfriend: minacce e insulti per il colpo di scena finale, l'autrice: 'Ho paura'

Kei Sasuga, autrice del famoso manga Domestic Girlfriend, è stata letteralmente sommersa da insulti e minacce dopo la pubblicazione degli ultimi capitoli della sua opera, ormai prossima alla conclusione. In particolare a far infuriare i fan è stato l'incredibile colpo di scena dell'ultimo capitolo, di cui non parleremo per evitare spoiler.

Senza entrare troppo nel dettaglio, la storia di Domestic Girlfriend poteva considerarsi conclusa dopo la scelta del protagonista, effettuata in maniera definitiva pochi mesi fa. Nell'ultimo mese però alcuni eventi hanno cambiato completamente le carte in tavola e, negli ultimi due capitoli in particolare, la storia ha subito una piega decisamente inaspettata. I fan non hanno apprezzato l'idea dell'autrice e si sono riversati sui social.

Dopo qualche giorno Kei Sasuga ha deciso di intervenire, scrivendo: "Usare Twitter sta diventando sempre più difficile nell'ultimo periodo, troppa rabbia e tante critiche da parte del pubblico oltreoceano..". Il pubblico oltreoceano non ha preso bene il commento dell'autrice e, di conseguenza, le critiche e gli insulti sono tristemente aumentati. Discutendo con i fan più civili nei commenti, la mangaka ha dichiarato di essere stremata e di avere paura di eventuali ripercussioni.

Domestic Girlfriend si concluderà definitivamente il prossimo 10 giugno con la pubblicazione del capitolo 276. L'ultimo volume del manga, il numero 28, sarà distribuito nel mese di agosto.