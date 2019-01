Domestic Girlfriend: prime immagini in anteprima dell'episodio 3

Finalmente, dopo qualche mese di attesa dall'annuncio ufficiale, la nuova serie animata tratta dall'omonimo manga di Kei Sasuga pubblicato su Weekly Shōnen Magazine, ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo.

A distanza di un paio di settimane dal rilascio del primo episodio, i fan sono in attesa di vedere il terzo episodio di Domestic Girlfriend (titolo originale Domestic na Kanojo), la cui uscita è prevista per il 26 gennaio prossimo. Nell'attesa di scoprire cosa accadrà, alcune pagine web hanno già divulgato immagini spoiler della puntata (visibili in calce all'articolo).

Se ricordate avevamo lasciato il protagonista Natsuo Fujii, sulla porta in compagnia delle sue due nuove future sorelle Hina (insegnante del ragazzo) e Rui Tachibana dopo che quest'ultima si è ritrovata coinvolta in una lite con un misterioso uomo fuori dalla porta di casa.

Qui di seguito potete leggere la sinossi del terzo episodio:

"Natsuo va a far visita al suo amico Fumiya, che lavora allo shop coffee 'Raman', per avere qualche consiglio dal momento che Hina è rientrata a casa in lacrime. Lo stesso giorno Natsuo si imbatte per caso nella ragazza e le chiede 'qualcosa'..."

Intitolato "Is it True After All?" (È vero dopo tutto?), con tutta probabilità la prossima puntata farà luce su quello che fino ad ora Hina aveva cercato di tenere segreto e probabilmente ciò renderà le cose più complicate di quanto non lo siano già.

Ricordiamo che l'opera nasce come manga pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen di Kodansha nell'aprile 2014 e attualmente è composta di 21 numeri (ultimo pubblicato il 17 dicembre scorso). Domestic Girlfriend è disponibile in Italia grazie a Planet Manga. Chi di voi sta seguendo la serie? Vi sta piacendo?