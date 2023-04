Il dominio di Oshi no Ko non si ferma: conquistate le classifiche streaming su Spotify

Dopo appena poche settimane Oshi no Ko è già stato nominato come anime migliore della primavera 2023. La serie prodotta dallo studio Doga Kubo ha convinto il pubblico con il suo plot twist iniziale e con i continui colpi di scena, ma non è solo questo ad aver conquistato i fan.

Il colpo di scena della premiere di Oshi no Ko ha provocato reazioni entusiasmanti in tutta la community di appassionati, permettendo all'adattamento del manga di Aka Akasaka di dividersi un posto tra i più visti di questa stagione primaverile al fianco di Demon Slayer.

Oshi no Ko è diventato l'anime più visto, ma non è solo in questa classifica che la serie sulle idol troneggia. La sigla di apertura dell'adattamento di Oshi no Ko ha raggiunto oltre 600 mila riproduzioni su Spotify, raggiungendo e battendo il record per il maggior numero di riproduzioni in un singolo giorno in Giappone. "Idol" di YOASOBI è la canzone numero 1 nelle classifiche nipponiche sul servizio musicale e anche il video musicale più riprodotto su YouTube con oltre 16 milioni di visualizzazioni. Contando la classifica globale, l'opening di Oshi no Ko è tra i 100 migliori video musicali di YouTube.

L'anime di Oshi no Ko è solamente ancora all'inizio. Con soli tre episodi pubblicati, la serie che ora ha come protagonisti Ruby e Aquamarine Hoshino deve ancora percorrere una lunga strada in cui il successo conquistato inizialmente potrebbe andare perduto.