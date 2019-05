Don Dracula: il manga nato dal creatore di Astro Boy, giungerà anche in Italia

Nel corso delle ultime ore, J-POP Manga ha ufficialmente annunciato a tutti i suoi lettori tramite un comunicato ufficiale che a partire da oggi sarà disponibile in tutte le librerie e fumetterie italiane il primo volume di Don Dracula, opera concretizzatasi grazie al contributo di Osamu Tezuka.

L'opera narra di un bizzarro equivoco per cui il conte Dracula e sua figlia Chocola si ritrovano a vivere in Giappone, con tanto di castello e mostruoso servitore. Ma il mondo moderno si rivela poco adatto a un vampiro vecchia scuola alla ricerca del sangue di una vergine, soprattutto se in agguato rimane sempre il suo arcinemico, l’incompetente Van Helsing! Un racconto esilarante a base di comicità slapstick, equivoci e mostruose creature, che ha ispirato un amatissimo anime televisivo. A oggi i volumi della Osamushi Collection sono 16 tra inediti e riedizioni in formato da libreria, tra gli ultimi usciti Kirihito 2 e Don Dracula. Don Dracula 2 è previsto per il 26 giugno insieme a Kirihito 3.

Dal 29 maggio sarà disponibile in tutte le librerie e fumetterie un altro grande classico amatissimo dai fan di Go Nagai nella sua edizione definitiva: il box da collezione di Shutendoji. Pochi anni dopo la conclusione di Devilman, Go Nagai torna a raccontare del rapporto tra demoni e umani in questa miniserie traendo ispirazione dalla mitologia giapponese.

L'opera narra di una giovane coppia rimasta scioccata quando davanti ai loro occhi compare un enorme demone che, prima di morire in lotta con un suo simile, affida loro un neonato all'apparenza umano. Il bambino, chiamato Jiro Shutendo, viene cresciuto dai due come un figlio finché non diventa chiaro il suo destino: il ragazzo è l’unica possibilità di salvezza dell’umanità contro il regno di terrore dei demoni. Inizia così l’avventura del guerriero leggendario che proteggerà il mondo dalle tenebre!