Don Rosa sarà ospite al Lucca Comics and Games 2019!

Da sempre il Lucca Comics and Games è stata una delle manifestazioni italiane in ambito fumettistico tra le più apprezzate e rinomate, pertanto case editrici e organizzatori hanno sempre cercato di portare il fior fiore degli artisti come ospiti. Questa edizione del 2019 ha già rivelato alcuni ospiti importanti: prima Hirohiko Araki e ora Don Rosa.

La sua "Saga di Paperon de Paperoni" è diventata una delle più famose del mondo grazie all'epica avventura iniziata da bambino in quella Scozia dove nacque il protagonista. Il nome di Don Rosa è stato quindi legato a doppio filo con quello di Paperon de Paperoni e l'Italia avrà occasione di ospitarlo grazie alla manifestazione Lucca Comics and Games 2019, con uno sforzo congiunto tra l'organizzazione e Panini Comics.

Nato a Lousiville il 29 giugno 1951, Don Rosa, il cui nome completo è Keno Don Hugo Rosa, prima di arrivare a collaborare con la casa editrice Egmont, ha lavorato a diverse opere, tra cui Capitan Kentucky, una striscia creata da egli stesso che si concluse nel 1982 dopo 150 episodi. Fu nel 1991 che iniziò a lavorare per conto di Egmont alla "Saga di Paperon de Paperoni", una serie di storie legate al vecchio papero ancora oggi popolarissima tra i fan e che valse a Don Rosa l'Eisner Award nel 1995.

Lucca Comics and Games 2019 ha aperto la prevendita dei biglietti.