Don't Hurt Me, My Healer!: cast, opening e data di uscita per l'anime fantasy

Tra gli anime in arrivo nel prossimo palinsesto, troveremo anche Don't Hurt Me, My Healer!. L'adattamento anime della commedia fantasy scritta da Tannen ni Hakko debutterà sul piccolo schermo nel mese di aprile 2022. Ecco i protagonisti dell'opera e le ultime informazioni su di essa!

Sul canale YouTube di Kadokawa, casa editrice che serializza il manga, è stato condiviso un nuovo trailer di Don't Hurt Me, My Healer!. La clip rivela ulteriori dettagli sul cast al lavoro sulla serie, sulla OST e sui personaggi principali.

L'anime debutterà pochissimi giorni dopo l'uscita della Stagione 2 di Komi Can't Communicate. L'appuntamento è infatti fissato per il 10 aprile, in simulcast su Crunchyroll. Il cast della serie, include Hiroshi Shirokuma, Sho Hayami e Saori Hayami.

In un mondo in cui l'umanità è minacciata da mostri, dei coraggiosi avventurieri si ergono per combatterli. Tra questi, troveremo Karla, una curatrice "esperta", Alvin, un cavaliere la cui intelligenza è più acuta della sua spada, e Ortegaia, un fungo umanoide che si auto proclama mascotte del gruppo.

In arrivo pochissimi giorni dopo l'uscita di The Dawn of the Witch, l'anime è diretto da Nobuaki Nakanishi presso lo studio d'animazione Jumondo. Fumihiko Shimo supervisiona le sceneggiature della serie, la cui opening, "Jellyfish na Kimi" è composta da Aguri Onishi, doppiatrice dell'elfa Karla.