Don't Toy With Me, Miss Nagatoro 2 e Tomo-chan Is a Girl! arrivano su Crunchyroll

Mentre gli spettatori si godono la stagione anime più bella di sempre, all'Anime NYC Crunchyroll ha tolto i veli sul palinsesto invernale 2023. Dal prossimo gennaio ci saranno le premiere di due anime romcom molto attesi, Don't Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack e Tomo-chan Is a Girl!.

Dal 18 al 20 novembre la città statunitense di New York ha ospitato una importante convention sugli anime sponsorizzata da Crunchyroll. Nel corso del grande evento, la piattaforma streaming ha cominciato le presentazioni per la stagione invernale del 2023.

A gennaio l'offerta Crunchyroll si amplierà con il debutto di Don't Toy With Me, Miss Nagatoro 2nd Attack, la seconda stagione della commedia sul povero senpai bullizzato. Questo nuovo appuntamento con Nagatoro porterà diverse novità. L'anime è infatti prodotto da un nuovo studio d'animazione, OLM, e da un nuovo regista, Shinji Ushiro. I fan possono però stare tranquilli, poiché come possiamo vedere dal trailer di Don't Toy With Me, Miss Nagatoro 2nd Attack lo stile delle animazioni non si discosterà molto dalla stagione d'esordio.

Altra grande novità del palinsesto invernale 2023 di Crunchyroll sarà l'esordio dell'anime di Tomo-chan Is a Girl!. Questo slice of life rom-com adatta il manga scritto e disegnato da Fumita Yanagida raccontando la storia di Tomo e della sua confessione d'amore all'amico d'infanzia Jun. Quest'ultimo è è però così ottuso da non recepire i sentimenti provati dalla ragazza.