Don't toy with me, Miss Nagatoro 2nd Attack: la seconda stagione debutta nel 2023

Con una key visual pubblicata sul profilo Twitter ufficiale della serie, è stata ufficialmente rivelata la finestra di uscita di Don't toy with me, Miss Nagatoro Stagione 2. La serie anime tornerà nel corso del prossimo anno con il sottotitolo "2nd Attack".

Dopo aver entusiasmato la community nell'aprile del 2021, l'adattamento anime del manga di Nanashi farà il suo ritorno nel 2023. Don't toy with me, Miss Nagatoro 2nd Attack debutterà nel mese di gennaio. Nella prima locandina della nuova serie di Nagatoro, vediamo l'omonima protagonista tormentare affettuosamente il suo senpai.

Nel cast della stagione due sono stati confermati Sumire Uesaka e Daiki Yamashita nel ruolo di doppiatori di Nagatoro e del senpai. Shinji Ushiro dirigerà l'anime presso lo studio d'animazione OLM. Taku Kishimoto si occuperà della composizione della serie, mentre Misaki Suzuki dei character design.

La prima stagione anime è composta da dodici episodi, che adattano la serie manga fino al volume 6. La seconda stagione, "2nd Attack", si suppone manterrà lo stesso runtime e proseguirà gli eventi dal volume 7 (capitolo 47) in poi. Contando che in patria al momento sono stati pubblicati 13 tankobon, la nuova serie potrebbe arrivare ad adattarli tutti. In Italia, Ijiranaide, Nagatoro-san è edito da J-POP Manga.