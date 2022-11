Don't Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack, un nuovo sguardo alla storia nel secondo PV

Il povero senpai sta per essere vittima di nuovi, terribili scherzi. Tra poche settimane ricomincerà infatti la serie anime di Don't Toy with Me, Miss Nagatoro con una stagione 2 che promette emozioni e divertimento.

Don't Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack arriverà il 7 gennaio su Crunchyroll come parte del palinsesto invernale del 2023. In attesa della premiere, sul sito web dell'anime è stato pubblicato un nuovo filmato promozionale che riporta gli spettatori al fianco dei due protagonisti e di tanti altri personaggi che faranno la loro comparsa in scena.

Nel trailer PV 2 di Don't Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack vediamo la matricola Nagatoro continuare a stuzzicare e torturare il suo compagno di classe più anziano. Senpai riuscirà a resistere ai suoi scherzi anche questa volta, e cosa nascerà tra i due personaggi? La clip mostra in anteprima la sigla di apertura di questa seconda stagione, "LOVE CRAZY" di Uesaka. Il tema finale è invece intitolato "MY SADISTIC ADOLESCENCE".

Uscita nell'aprile del 2021, la prima stagione anime era diretta da Hirozaku Hanai presso Telecom Animation Film. Questa seconda produzione è stata invece affidata a Shinji Ushiro, che dirige presso lo studio d'animazione OLM. In Italia, Non Tormentarmi, Nagatoro di Nanashi è edito da J-POP Manga. Vi salutiamo lasciandovi alla locandina di Don't Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack.