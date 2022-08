Don't Toy With Me, Miss Nagatoro: riecco i due protagonisti nel trailer della Stagione 2

Dopo aver conquistato il pubblico con la sua irriverenza nel 2021, Nagatoro-san tornerà presto a tormentare il suo senpai. La seconda stagione dell’anime, che prende il nome di Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro 2nd Attack, debutterà a inizio 2023 e Crunchyroll anticipa ai fan quel che succederà attraverso un primo filmato promozionale.

Attraverso un teaser trailer, Crunchyroll presenta ufficialmente la seconda stagione di Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro, sottotitolata 2nd Attack. Ancora una volta, il povero Senpai si appresta a essere sottoposto alle dolci angherie di Nagatoro.

La Stagione 2 anime è prodotta dallo studio d’animazione OLM (Komi Can’t Communicate), che succede a Telecom Animation Film. Alla regia di questo nuovo appuntamento troviamo Shinji Ushiro, il quale raccoglie il lavoro di Hirokazu Hanai. Il resto dello staff è stato confermato e include Taku Kishimoto come supervisore degli script, Misaki Suzuki come character designer e Gin come compositore delle musiche.

Don’Toy With Me, Miss Nagatoro 2nd Attack debutterà nel gennaio 2023 e porterà avanti gli eventi del manga adattando dal capitolo 48 in poi. Al momento, l’opera scritta e illustrata da Nanashi conta 110 capitoli pubblicati, per cui la seconda stagione anime dovrebbe mettersi quasi in pari con il manga. In Italia, Ijirainaide, Nagatoro-san è edito da J-POP Manga con 10 volumi già pubblicati.