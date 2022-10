Don't Toy With Me, Miss Nagatoro: la Stagione 2 comincia in anteprima nella nuova visual

Il palinsesto anime per la stagione invernale 2023 promette già bene. A inizio anno nuovo tornerà infatti una della serie più divertenti ed emozionanti degli ultimi anni, Don't Toy with Me, Miss Nagatoro con la sua seconda stagione. Riecco i protagonisti dell'opera nella nuova visual che presenta ulteriori informazioni sulla produzione.

Don't Toy With Me, Miss Nagatoro 2nd Attack debutterà a inizio 2023 come parte dell'offerta di Crunchyroll per l'inverno. Una manciata di mesi ancora ci separano dal ritorno della terribile Nagatoro, che però si scatena in anteprima in una nuova locandina promozionale per l'anime. Nella visual che trovate in calce all'articolo ritroviamo infatti Nagatoro, senpai e gli altri compagni di classe.

La grafica promo è stata accompagnata da nuove informazioni sul cast vocale dell'anime. Yoshino Nanjo interpreterà Anetoro, la sorella maggiore di Nagatoro, Sayumi Suzushiro presterà la propria voce a Sunomiya e Kaori Maeda a Orihara. Don't Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack è diretto da Shinji Ushiro presso lo studio d'animazione OLM. Taku Kishimoto tornerà per supervisionare le sceneggiature dell'anime e Misaki Suzuki per disegnare i personaggi.

Nella stagione 2 dell'anime la matricola Nagatoro continuerà a prendere in giro il suo senpai, che la sopporta in silenzio. Gli scherzi tra i due nascondono però qualcosa in più. Da pochissimo, il manga di Nagatoro ha superato le 3.3 milioni di copie in circolazione, comprese quelle digitali.