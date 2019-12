Doomsday Clock: il numero finale dà il via al progetto '5G' della DC Comics

Il numero conclusivo di Doomsday Clock mette ufficialmente in moto il progetto "5G" della DC Comics. Ma di cosa si tratta esattamente? Parliamo di un'iniziativa volta a reinventare l'universo DC, le cui nuove storie non guarderanno più solamente al passato, ma verranno stravolte attraverso l'impiego di nuovi personaggi nei ruoli protagonisti.

Nel numero finale di Doomsday Clock, infatti, apprendiamo che il Dottor Manhattan ha finalmente riacquistato la su abilità di vedere attraverso il tempo. Quella che segue è la sua predizione:

"Nel 2020, la linea temporale di Superman è bombardata dalle energie sconsiderate dei vecchi dei, deformando ancora una volta il metaverso. È il 2 luglio 2025. Esplode una crisi che nessun altro metaverso ha mai incontrato, che chiameranno "Time Masters", ... ma sulla sua scia, Superman viene rivitalizzato ... È il gennaio 2026. La linea temporale viene ripristinata ... e nasce Terra-5G. È il 17 giugno 2026. Superman procede alla ricerca della figlia perduta di Bruce Wayne... così da poter salvare il figlio di Bruce.

Il 10 luglio 2030 inizia la "Crisi segreta", che costringe Superman in una battaglia attraverso l'universo contro Thor stesso ... e un colosso verde più forte persino di Doomsday, che sacrifica la propria vita per proteggere Superman dagli invasori".

E' possibile, dunque, che la nuova timeline 5G catalizzerà la linea editoriale per un certo periodo. Infatti, alcune delle epoche citate dal Dottor Manhattan nella parte finale della serie, includono "Terra-1985" - un' estensione preliminare di Crisi sulle Terre infinite di Terra 1 - e Terra 2, in cui vive l'iniziativa The New 52, che non ha sortito alcuna influenza dagli eventi dell'universo Rinascita.

Sempre rimanendo nel campo delle ipotesi, appare credibile che la nuova linea temporale avrà la sua Terra di riferimento senza intaccare quella principale. Ne sapremo certamente di più nei prossimi mesi.

