Dopo il capitolo 184, lo svolgersi della storia di My Hero Academia cambierà drasticamente

My Hero Academia è considerato uno dei nuovi pilastri della rivista Weekly Shonen Jump edita da Shueisha. Il manga di Kohei Horikoshi ha riscosso un grande successo fin dall'inizio della sua pubblicazione, e sembra che dopo il capitolo 184 uscito la scorsa settimana la serie approderà su nuovi lidi narrativi.

Sull'account Twitter ufficiale di My Hero Academia è comparso un post contente un messaggio rivolto ai fan. Il tweet informa i lettori che il capitolo 184 è monumentale ai fini della narrazione, e che lo svolgersi della storia muterà profondamente da ora in poi. In calce alla notizia potete trovare il post originale, mentre di seguito parte del tweet tradotto:

"È un capitolo che va assolutamente letto, perché la storia cambierà drasticamente da questo punto in avanti...". Il capitolo 184 di My Hero Academia, in effetti, ha messo molta carne al fuoco: ha svelato il destino di Eri, reintrodotto le Wild Pussycats, mostrato un All for One davvero sospetto in prigione e concluso il tutto con l'inizio dell'Hero Rankings.

Tutti i migliori pro hero del Giappone si sono riuniti per questo evento, e l'Unione dei Villain potrebbe attaccare nel tentativo di cancellare qualche Quirk di troppo e creare un diversivo. Se un attacco del genere dovesse aver luogo, infatti, con tutti gli hero impegnati sul luogo, All for One potrebbe tentare una fuga dal Tartaros (la prigione nella quale è rinchiuso).

Per saper come gli eventi si svilupperanno non ci resta che attendere i prossimi capitoli di My Hero Academia.