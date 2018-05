Dopo Digimon Adventure tri., il franchise di Digimon accoglierà un nuovo progetto

Mentre i fan di tutto il globo attendono con ansia l’uscita di ‘Bokura no Mirai’ (lett. “Il nostro futuro”), ossia la sesta ed ultima parte di Digimon Adventure tri., attraverso l’account ufficiale Twitter del brand è stato annunciato un nuovo progetto inedito.

Un’immagine con protagonista Agumon - e visionabile in calce all’articolo - informa infatti i fan che “L’avventura si evolve di nuovo ━ Un nuovo progetto ha inizio!”. Sfortunatamente al momento non è chiaro se il progetto sia un sequel di Digimon Adventure tri. o, nel migliore dei casi, una nuova serie televisiva dedicata ai Digimon, ma di certo ne sapremo di più dopo il rilascio di ‘Bokura no Mirai’.



Sesto ed ultimo film del progetto, ‘Bokura no Mirai’ raggiungerà le sale cinematografiche nipponiche questo sabato e vi rimarrà per tre settimane. Già nelle prossime ore, inoltre, il film sarà visionabile anche in streaming (legale e a pagamento), nonché in Blu-ray disc - in edizione limitata - acquistabili direttamente nei cinema giapponesi.

Di seguito vi ri-proponiamo la sinossi ufficilae dell'ultimo film.

“Il collasso del mondo è iniziato. Assorbendo l’evoluzione oscura di Tailmon, il furioso Meicoomon ha assunto la forma di Ordinemon, che dispone di una potenza infinita. Come calcolato da Yggdrasil, sembra il mondo reale stia per essere inghiottito dal Mondo Digitale. Nel mezzo della fine imminente, i DigiPrescelti rivolgono i loro sforzi alla salvezza del mondo. Con l'assenza di Taichi, solo Yamato può prendere il suo posto: ‘Per salvare il mondo, bisogna fare il necessario!'.



Gabumon incoraggia Yamato, Agumon continua a credere che Taichi tornerà. Dall'altro lato, Homeostasis, per poter fronteggiare Ordinemon che ormai ha perso il controllo, fa la sua mossa per eseguire il piano definitivo per inghiottire il mondo reale. Per rallentare qualsiasi distruzione possa essere innescata, i bambini e i rispettivi partner continuano la loro lotta frenetica. 'La luce di tutti, dentro Meicoomon...'



La voce di Tailmon giunge a Hikari che annega nella disperazione. E così, per i bambini è arrivato il momento di prendere la decisione finale. Sono i DigiPrescelti, ma per quanto riguarda il loro futuro? Adesso, ancora una volta, l'avventura si evolve."