Dopo il Dragon Ball Fusion Generator, spunta in rete il buffo ONE PIECE Fusion Generator!

Mentre lo scorso novembre vi avevamo segnalato l’esistenza di un divertente “ Dragon Ball Fusion Generator” , un sito web che permette ai lettori di fondere qualsiasi personaggio dell'universo di, il nuovo simulatore di fusioni proposto dariguarda stavolta i personaggi di

Chiamato “ONE PIECE Fusion Generator”, il nuovo sito ideato da Japeal (che potete raggiungere cliccando qui) funziona allo stesso modo del precedente simulatore: dopo aver selezionato due diversi personaggi attraverso un sistema assolutamente intuitivo, l’applicazione crea in pochi attimi l’ipotetica fusione dei soggetti desiderati. Avete mai sognato, ad esempio, di assistere alla fusione tra le splendide Nami e Nico Robin? Ora potrete fare questo e molto altro!



Naturalmente il sistema si limita a mescolare in maniera piuttosto vaga i vestiti ed altri elementi dei personaggi selezionati, ma l’applicazione risulta comunque divertente e fantasiosa. Al momento mancano ancora molti personaggi del franchise, e persino vere e proprie icone come Ace, Sabo o Do Flamingo, ma i gestori del progetto (come già fatto per il Dragon Ball Fusion Generator) hanno promesso che a breve rilasceranno un aggiornamento che introdurrà molti altri eroi creati da Eiichiro Oda.



Fateci conoscere attraverso i commenti le fusioni più assurde e fantasiose create attraverso il progetto!