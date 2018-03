Dopo Dragon Ball Super arriva GeGeGe No Kitaro: trailer, visual e staff svelati

GeGeGe No Kitaro è l'anime che sostituirà Dragon Ball Super nello slot del palinsesto domenicale di Fuji TV. Per l'occasione, dopo la messa in onda di Dragon Ball Super 131, sono stati svelati un breve trailer, key visual e staff ufficiale della nuova serie di Kitaro dei Cimiteri.

GeGeGe No Kitaro - Kitaro dei Cimiteri debutterà su Fuji TV il prossimo 1 aprile. Sappiamo, inoltre, che la serie durerà più di 50 episodi, e che si protrarrà dunque almeno fino alla metà del 2019 - rinviando a quella data, di conseguenza, anche un possibile ritorno di Dragon Ball Super.

Di seguito vi sveliamo il cast di GeGeGe No Kitaro, composto da alcune voci piuttosto note nel panorama anime:

Miyuki Sawashiro (Fuijiko Mine in Lupin - Part IV) sarà Kitaro

Masako Nozawa (l'originale Kitaro e Goku in Dragon Ball) sarà Medama Oyaji

Yukiyo Fuji (Sailor Saturn in Sailor Moon Crystal's) sarà Mana Inuyama

Toshio Furukawa (Piccolo in Dragon Ball) sarà Nezumi Otoko

Umeka Shouji (Eri Karan di Digimon Universe: Appli Monsters') sarà Neko Musume

Kappei Yamaguchi (Usopp di ONE PIECE) sarà Ittan Momen

Bin Shimada (Babidi in Dragon Ball Kai) sarà Konaki Jijii e Nurikabe

Mayumi Tanaka (Monke D. Luffy in ONE PIECE) sarà Sunakake Baba

Seguirete il nuovo anime revival di GeGeGe No Kitaro?