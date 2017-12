Dopo una lunga pausa, la serializzazione di Berserk riprenderà a fine dicembre 2017

Attraverso le pagine del 24° numero della rivista Young Animal di Hakusensha, apprendiamo che il manga di, il sanguinoso Berserk , riprenderà la propria regolare serializzazione a partire dal prossimo 22 dicembre.

Per nulla estranea alle pause, la serie è in sospeso già dallo scorso 23 giugno, quando è stato pubblicato il capitolo numero 351 dell’opera. La serializzazione del fumetto era però ripresa soltanto lo scorso 24 marzo, dopo un’altra interruzione durata sei mesi circa.



Scritto e disegnato dal sensei Miura, Berserk è serializzato su Young Animal dal lontano 1988, e attualmente si compone di 39 volumetti. Il 40° è stato annunciato lo scorso giugno, ma sfortunatamente non ha ancora una data di uscita. L’opera è disponibile anche in Italia grazie all’editore Planet Manga (Panini Comics), che negli anni ha pubblicato e ristampato più volte i primi 38 albi.



Dall’opera è stato tratto nel 2001 un anime di 25 episodi, disponibili anche in italiano grazia a Yamato Video. A partire dal febbraio 2012, invece, una trilogia cinematografica ha riassunto gli eventi della cosiddetta “Epoca d’oro”, mentre una nuova serie d’animazione lanciata il 22 dicembre 2015 sta tutt’ora raccontando le imprese del Guerriero Nero. Sfortunatamente quest'ultima incarnazione del brand non è ancora approdata nel nostro paese.