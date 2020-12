Una doppia esibizione celebrerà l'indimenticabile arte del maestro Jiro Taniguchi

Quando si parla delle opere più importanti, che sono riuscite a segnare in qualche modo l'industria dei manga, si può trovare il nome di Jiro Taniguchi autore eclettico, studioso del fumetto europeo, interessato a realizzare vere e proprie opere d'arte attraverso il suo stile unico, e capace di trasportare i lettori in storie molto profonde.

Per celebrare i 50 anni dal debutto del compianto Taniguchi, venuto a mancare nel febbraio del 2017, sono state organizzate due speciali esibizioni che conterranno non solo illustrazioni originali delle opere più conosciute, ma anche disegni inediti, alcuni dei quali mai completati. L'evento avrà luogo in due sedi differenti, entrambe nella prefettura di Tottori, luogo di nascita dell'autore, prima di cominciare un tour che interesserà altre importanti città del Giappone.

La mostra dal nome Jiro Taniguchi's World of Drawing si terrà nel Museo d'Arte della citta di Yonago, dal 23 gennaio al 21 febbraio, e sarà incentrata sull'evoluzione dello stile del mangaka, a partire dal suo debutto con lavori come Kareta Heya, fino ad arrivare agli schizzi delle ultime opere mai pubblicate. Gli appassionati potranno ripercorrere l'evoluzione stilistica d Taniguchi attraverso la visione di circa 200 tavole.

La seconda esibizione, Jiro Taniguchi's World of Drawing: Featuring Tottori, si terrà proprio nel Bird Theatre nella città in questione, dal 25 gennaio al 21 febbraio, e conterrà disegni dedicati alla prefettura. In calce potete trovare la locandina di presentazione degli eventi, che sono totalmente gratuiti, dove si possono notare illustrazioni dell'Uomo che Cammina, una delle opere più apprezzate del maestro, e per ricordarlo vi lasciamo ad un nostro speciale dedicato a Jiro Taniguchi.