I doppiaggi in italiano di Vinland Saga 2 e Mob Psycho 100 arrivano su Crunchyroll

Crunchyroll ha puntato forte sull'Italia, forte di un pubblico sempre più numeroso e fedele alla piattaforma. Da qualche mese sul catalogo del servizio streaming di proprietà Sony stanno arrivando alcune delle serie anime più amate e popolari doppiate in lingua italiana. Le ultime ad arrivare sono Vinland Saga Stagione 2 e Mob Psycho 100.

A febbraio 2023 su Crunchyroll arrivano le prime tre stagioni di My Hero Academia in italiano, ma non solo. La piattaforma dà il benvenuto ad altri due doppiaggi molto attesi dal pubblico nostrano. Su Crunchyroll sono arrivati i primi episodi doppiati in italiano di Vinland Saga 2 e Mob Psycho 100.

Vinland Saga 2 è arrivato in simulcast su Crunchyroll e Netflix a metà gennaio. Dopo pochi giorni dal debutto, l'avventura di Thorfinn riceve anche la localizzazione italiana. Mentre cerca una nuova ragione di vita dopo i tragici eventi che hanno messo alla storia del prologo, il vichingo comincia un nuovo viaggio nella penisola Jutland.

La versione italiana di Vinland Saga Stagione 2 è a opera dello studio Molok, con Giulia Franzoso come direttrice del doppiaggio. Il cast di doppiatori include:

Einar: Alessandro Zurla

Emma: Lorella De Luca

Ketil: Alessandro D'Errico

Leif: Marco Balzarotti

Lotte: Giada Sabellico

Narratore: Gabriele Calin

Per quanto riguarda invece Mob Psycho 100, invece, la prima puntata in italiano arriva dopo che Studio Bones ha messo fine alle vicende dell'adattamento con la trasmissione di Mob Psycho 100 Stagione 3.

In Mob Psycho 100 gli spettatori si immergeranno in un mondo soprannaturale e si faranno catturare da un mix letale di azione e sentimento. Il doppiaggio italiano di Mob Psycho 100 è a cura dello studio Iyuno, con Marta Ponti responsabile dell'adattamento e Pino Pirovano responsabile della direzione. Il cast di doppiatori include: