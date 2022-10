Il doppiaggio di Detective Conan proseguirà: l'annuncio di Botteganimazione

Per gli appassionati del Bel Paese sembra essere un periodo piuttosto proficuo. Dopo gli ultimi doppiaggi in italiano portati da Crunchyroll, pare che una serie anime storica stia per fare il suo ritorno. Dopo tre anni di silenzio, proseguirà la traduzione di Detective Conan.

Attraverso delle storie Instagram, Botteganimazione ha ufficialmente annunciato di aver preso in mano il progetto di doppiaggio di Detective Conan. Dopo un lungo periodo di stop, l'ultimo episodio trasmesso fu il 776 nel 2019, il team di traduzione finalmente tornerà a doppiare la serie anime tratta dall'omonimo manga di Gosho Aoyama.

Detective Conan è uno dei più grandi classici dell'animazione giapponese e ormai conta un totale di oltre 1000 episodi. Dunque, rispetto alla versione originale l'adattamento italiano è indietro di quasi trecento puntate.

Presto questi dati cambieranno, con Botteganimazione che ha rivelato di aver preso in carico il doppiaggio italiano di due stagioni di Detective Conan. Le suddette stagioni sono la 23°, che va comincia con l'episodio 726, e la 24°, che include gli episodi dal 740 al 778. Lo staff è già in possesso dei copioni giapponesi, ma il doppiaggio comincerà solamente nel 2023. Al momento è ancora un mistero quando questi episodi verranno trasmessi e se questi andranno in onda in televisione o su di una piattaforma streaming. Nel frattempo, su Netflix trovate Detective Conan: The Culprit Hanzawa.

Botteganimazione ha inoltre annunciato che verrà doppiato in italiano anche lo special televisivo del 2016 "Detective Conan - Il detective rimpicciolito", remake dei primi due episodi più fedele al manga e contenente scene inedite. Il doppiaggio sarà fedele a quello originale e ad esempio l'investigatore Goro Mori prenderà il nome originale di Kogoro Mori.