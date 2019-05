Il doppiaggio inglese di Dragon Ball Super storpia una frase di Beerus

In italia l'anime di Dragon Ball Super sta andando in onda su Italia 1 ogni sera alle 23:00, e da poco ha raggiunto un climax importante con la puntata sull'Ultra Istinto, in cui il nostro Eroe sorprende Jiren con un'inaspettata potenza.

Dragon Ball Super, in attesa di un annuncio riguardo a un probabile sequel, continua a essere doppiato anche in lingua inglese sull'emittente Toonami, arrivati alla puntata 110. L'episodio, tuttavia, ha scaturito più di qualche polemica per l'interpretazione di un personaggio molto importante per l'attuale cosmologia dell'opera di Akira Toriyama, il divino Lord Beerus.

Le lamentele si sono scatenate per la spiegazione della forma dell'Ultra istinto, che non solo all'interno della puntata vede il nome originale cambiare, ma anche il dialogo di Beerus riguardo al ritorno di Goku dalle macerie viene stravolto, alterando l'iconica linea di dialogo "Sta arrivando" che rese celebre quel meraviglioso momento. Infatti nel doppiaggio la scelta di parole è totalmente diversa, optando per un più moderato "ecco che arriva", che spezza un po' la tensione generata dal dialogo originale che regalava un pathos senza pari.

I fan si sono chiesti a questo punto per quale motivo si fosse presa questa sfortunata decisione, scoprendo che il cambio dei dialoghi era dettato dal movimento delle labbra dei personaggi, che non avrebbe funzionato con la traduzione inglese, scegliendo quindi di adattare diversamente il testo. Gli appassionati non sono ancora stati convinti da questa decisione, anche se la spiegazione del team di traduttori abbia perfettamente senso e la linea di dialogo scelta suoni decisamente meglio in lingua anglofona rispetto a quella giapponese.

