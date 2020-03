No al doppiaggio italiano per Le Bizzarre Avventure di JoJo, su Netflix solo i sottotitoli

Ora è ufficiale, niente doppiaggio italiano per Le Bizzarre Avventure di JoJo. Nelle ultime settimane si era spesso discusso della probabilità di vedere la trasposizione animata del manga di Hiroiko Araki adattata nella nostra lingua ma, nonostante il cauto ottimismo, dal fronte Netflix non sono arrivate buone notizie.

Le prime due stagioni dell'anime, in cui sono stati traposti gli eventi di Phantom Blood, Battle Tendency e Stardust Crusaders, restano quindi disponibili in lingua giapponese, inglese e spagnola. La mancanza del doppiaggio italiano non ha stupito gran parte dei fan, visto che l'adattamento di quasi 80 episodi avrebbe richiesto uno sforzo economico non indifferente da parte di Netflix Italia. Oltretutto, trasporre alcuni personaggi come quello di Dio senza risultare offensivi nell'utilizzo dei termini sarebbe stato, a tratti, eccessivamente complesso.

Marzo inizia comunque in maniera assolutamente positiva per tutti i fan degli anime. Oltre a JoJo, vi ricordiamo che nel corso di questo mese approderanno sul sito streaming più famoso del mondo anche Castlevania 3, Beastars, 7Seeds e Altered Carbon: Resleeved. Per maggiori informazioni sulle uscite mensili potete dare un'occhiata al nostro approfondimento Netflix di marzo 2020.

