Il doppiaggio italiano di ONE PIECE continua su Italia 2: è boom di ascolti per Dressrosa

A metà novembre 2022 su Mediaset Italia 2 è cominciata la trasmissione delle nuove puntate doppiate in italiano di ONE PIECE. Il capitano Rufy e la sua ciurma di pirati sono impegnati con la Saga di Dressrosa. Ma come stanno andando gli ascolti?

Mentre in Giappone l'anime di ONE PIECE è arrivato alla messa in onda dell'episodio 1048, per quanto riguarda la localizzazione italiana siamo ancora piuttosto indietro. Il 25 gennaio in prima TV assoluta su Italia 2 sono stati trasmessi gli episodi 659, 660 e 661 di ONE PIECE. La serie, che è ora impegnata con lo scontro con la banda di pirati capeggiata da Doflamingo, continua ogni mercoledì sera dalle ore 21:20 con tre puntate alla volta.

Dopo un inizio sottotono, l'arco di Dressrosa ha catturato gli spettatori nostrani. Stando ai dati forniti le tre puntate settimanali di ONE PIECE hanno fatto registrare 90000 spettatori con uno share dello 0.43%. Questo incredibile risultato è uno dei migliori mai registrati dal canale Mediaset ed è pari a circa due volte a quelli ottenuti a inizio gennaio.

Mediaset Italia 2 si conferma come la casa dell'industria animata giapponese per il pubblico italiano, che con questi dati sprona e permette all'emittente di portare sempre più contenuti. E voi state seguendo ONE PIECE su Italia 2, oppure siete in pari con le puntate sottotitolate in simulcast streaming su Crunchyroll?