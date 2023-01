Il doppiaggio italiano di Overlord II arriva su ANiME GENERATION di Yamato Video

Per gli appassionati di anime italiani questo è un periodo d'oro. Mentre Crunchyroll continua a portare doppiaggi italiani anche a febbraio 2023, il più recente quello di My Hero Academia, anche Yamato Video fa lo stesso. Il distributore nostrano ha infatti annunciato l'arrivo di una grandiosa novità, Overlord II in italiano.

Attraverso un comunicato diffuso sulle proprie pagine ufficiali, Yamato Video ha annunciato che è disponibile in streaming tutta la seconda stagione di Overlord doppiata in italiano. Questa serie si va ad aggiungere alla prima, già presente da tempo su ANiME GENERATION, il canale tematico in abbonamento presente sulla piattaforma Amazon Prime Video.

La produzione esecutiva dell'edizione italiana di Overlord II di Yamato Video è affidata a Francesco di Sanzo, con Orlando Leone come coordinatore. Il doppiaggio italiano è affidato a X-Trim Solutions, nel cui cast si annoverano Maurizio Merluzzo, Debor Magnaghi, Martina Tamburello e Valentina Pallavicino, rispettivamente nei ruoli di Ainz Ooal Gown, Albedo, Aura e Mare Bello Fiore. Presenti anche Claudio Moneta e Gianluca Iacono, i quali prestano le proprie voci a Gazef Stronoff e Brain Unglaus. Tra le new entry della seconda stagione si annoverano Paolo De Santis, Lorenzo Scattorin e Alice Bertocchi nei panni di Eclair Ecleir Eicler, Clavu e Pestonya Shortcake. La lista completa dei doppiatori italiani è presente nel post social in calce all'articolo. Vi lasciamo infine alle serie anime di gennaio 2023 di Amazon Prime Video.