Il doppiaggio italiano di The Promised Neverland sbarca su VVVVid!

Una delle novità di questo 2019 ricco di titoli è stata The Promised Neverland. Prodotto dallo studio Cloverworks e basato sul manga omonimo di Kaiu Shirai e Demizu Posuka, l'anime andato in onda da gennaio a marzo ci ha divertito, preoccupato, spaventato nel corso dei suoi 12 episodi dove abbiamo assistito alla storia di Emma e ragazzi.

Dopo mesi di silenzio, era stata annunciata la versione doppiata in italiano per The Promised Neverland. Fino a pochi giorni fa si pensava però che questa sarebbe stata preparata solo per la versione home video. Nella giornata di ieri 4 ottobre però, VVVVid ha comunicato tramite i suoi social di aver inserito sulla sua piattaforma i primi due episodi di The Promised Neverland in italiano.

"121045" e "131045" sono stati i primi due episodi inseriti, dove possiamo fare la conoscenza di Emma, Ray, Norman e degli altri bambini di Grace Field, insieme alla loro tutrice Isabella. Tuttavia i bambini, costretti a una routine tra studio e test intensi al mattino e giochi spensierati al pomeriggio, si troveranno di fronte a un'amara scoperta che cambia radicalmente il loro modo di vedere il mondo.

I 12 episodi sono già presenti con sottotitoli in italiano sempre su VVVVid, mentre il prossimo anno è già stato annunciato che arriverà una seconda stagione per The Promised Neverland.