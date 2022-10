Il doppiaggio italiano di Tokyo Revengers è su Crunchyroll

A qualche giorno dal debutto del doppiaggio italiano di Spy x Family, il palinsesto di Crunchyroll apre le sue porte alla seconda serie doppiata in italiano di questa stagione. Il primo episodio di Tokyo Revengers è disponibile alla visione in streaming con audio completamente localizzato in lingua nostrana.

In attesa di novità sulla Stagione 2 di Tokyo Revengers, il catalogo della piattaforma d'intrattenimento streaming si amplia con l'arrivo della prima stagione in italiano. Il primo episodio dell'adattamento anime dell'omonimo manga creato da Ken Wakui ci porta a fare la conoscenza di Takemichi Hanagaki e dei componenti della Tokyo Manji Gang.

A dirigere il doppiaggio italiano di Tokyo Revengers è lo studio Molok, che ha affidato le voci dei protagonisti a Stefano Pozzi, Federico Zanandrea, Mosé Singh e Chiara Leoncini, rispettivamente nei ruoli di Takemichi, Draken, Mikey e Hinata.

In questa prima parte dell'opera un adulto Takemichi scopre che la sua unica fidanzata è stata uccisa dagli spietati membri della banda di criminali Tokyo Manji Gang. Il giorno dopo questa scoperta, viene spinto sui binari mentre un treno passa a tutta velocità. Invece di morire, si risveglia indietro nel tempo a 12 anni prima. Tornato giovane, il suo obiettivo è salvare la vita dell'Hinata del futuro.