Il doppiaggio portoghese di Dragon Ball Z è la cosa più divertente che vedrete in giornata

L'utente Reddit David-Shark ha recentemente fatto piangere dalle risate migliaia di fan dell'opera di Akira Toriyama grazie ad un'esilarante clip, contenete qualche spezzone del doppiaggio portoghese di Dragon Ball Z. In calce potete dare un'occhiata al video in questione, attualmente premiato dagli utenti con circa diecimila upvote.

La clip mette in scena, in lingua portoghese, alcuni degli scontri più celebri avvenuti sul Pianeta Namek. Il tono dei villain appare decisamente meno intimidatorio di quello presente nella versione giapponese o in quella italiana, con alcuni personaggi come Genew, Vegeta o Dodoria che quasi sembrano cantare durante i combattimenti.

Ovviamente gli strafalcioni sono molto comuni durante le sessioni di doppiaggio, specialmente per quanto riguarda gli anime trasmessi tra gli anni 90 e i primi 2000. La crescita in popolarità delle serie giapponesi infatti si è verificata soprattutto nell'ultima decade, ed è solo da qualche anno che lavori di questo genere vengono costantemente affidati a professionisti affermati. Nonostante tutto però, c'è da dire che il doppiatori portoghesi non sono nuovi a questo tipo di performance.

E voi cosa ne pensate? Vi ricordate scene simili anche nel doppiaggio italiano? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui invece voleste vedere come lavora un professionista giapponese durante il doppiaggio, potete dare un'occhiata a questa splendida clip di Cautious Hero.