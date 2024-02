Doppiare un anime? Questa è la parte più difficile, secondo il direttore di Solo Leveling

Un buon anime deve tener conto di numerosi fattori, aldilà della trama: la qualità dell'animazione, la scorrevolezza degli eventi, un comparto musicale adeguato. Non è da meno il lato doppiaggio, che secondo il direttore della versione inglese Solo Leveling, Caitlin Glass, è il compito più complesso da portare a termine.

Con soli sette episodi all'attuale, Solo Leveling è tra le serie TV più popolari di sempre e Caitlin Glass sa bene che bisogna fare un lavoro a dir poco eccezionale con il doppiaggio. Intervistato da AnimeHunch, il direttore rivela che curare questo comparto non è così semplice: una volta ottenute le traduzioni, il passo successivo è adattare le varie linee di dialogo alle inquadrature dei personaggi dell'anime.

Questo processo può comportare alcune modifiche: se una riga non si adatta perfettamente al margine di animazione disponibile, bisogna modificarla. Inoltre, è molto importante anche il feedback dei doppiatori. Ad esempio, se la voce di Sung Jinwoo suggerisce che il personaggio non parlerebbe come viene riportato nella sceneggiatura, il testo può essere reinterpretato o riscritto completamente per rispecchiare meglio il personaggio e l'animazione.



"Dice spesso Aleks Le [doppiatore di Sung Jinwoo], 'Non credo che Jinwoo parlerebbe in questo modo', e io solitamente gli rispondo, 'Beh, allora come potrebbe dirlo?' E quindi cambiamo le battute in questo modo e ci assicuriamo che si adatti ancora all'animazione.", afferma il direttore.



Glass menziona anche l'importanza degli specialisti che permettono di apportare modifiche digitali per far coincidere le voci con l'animazione, rendendo più agevole l'adattamento di performance inizialmente complessi. Secondo il direttore, la parte più difficile del suo lavoro è far sì che tutte le voci dell'anime siano in perfetta sincronia. L'obiettivo è evitare che i dialoghi suonino innaturali, considerando l'animazione e i suggerimenti dei doppiatori.