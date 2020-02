Un doppiatore di Dragon Ball svela uno sbalorditivo Funko Pop personalizzato di Vegeta

Quando parliamo di Dragon Ball parliamo di uno dei più grandi prodotti che il Giappone ha creato. Una delle opere del Paese del Sol Levante più apprezzate e conosciute nel mondo con un'incalcolabile quantità di fan sparsi in ogni continente. Questa straordinaria fama di cui gode lo ha fatto diventare uno degli anime più rappresentati da Funko.

Nel corso degli anni sono state realizzate moltissime action figure della serie POP! ideate dall'azienda americana che hanno fatto felici i fan ma soprattutto i collezionisti che comprano qualsiasi uscita inerente alla grandissima opera ideata da Akira Toriyama. Opera che attualmente sta proseguendo con la serie Super (il manga è al momento in corso, mentre l'anime dovrebbe riprendere più avanti) e che sta continuando a far sognare gli appassionati.

Ma ritornando alle action figure come i Funko POP. C'è da dire che oltre alle statuette ufficiali dell'azienda, in rete circolano anche moltissime creazioni amatoriali, alcune davvero ben fatte. Come quella di cui vogliamo parlarti oggi. A pubblicarla è stato, attraverso il proprio profilo Twitter, il doppiatore inglese che ha dato la voce a Vegeta dalla saga di Freezer in poi: Chris Sabat. Famoso principalmente per questo ruolo, in realtà ha interpretato anche All Might di My Hero Academia e Zoro di One Piece in alcuni picchiaduro.

Come si può vedere dal suo post, riportato in calce all'articolo, mostra una figure stile Funko che un fan, Dragon Ball Abernaffy Customs, ha realizzato per lui, una figure che ritrae il Principe dei Saiyan, Vegeta, che esegue la sua mossa più potente, in uno stile molto particolare rispetto ai classici POP! di Funko e che ha di certo il suo perché. Questo si va inserire in una lunga serie di figure personalizzate che gli appassionati si divertono a realizzare e a condividere sul web, sottolineando quanto la gente abbia un vero e proprio debole per oggetti da collezionismo come questi.

