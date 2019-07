Un doppiatore di Fairy Tail si esprime su un possibile sequel dell'anime

L'anime di Fairy Tail sta per concludersi, e i fan non vedono l'ora di poter continuare a seguire Natsu e compagni nel seguito 100 Years Quest. Per ora non ci sono conferme ufficiali a riguardo, ma un doppiatore della serie ha detto la sua su un possibile adattamento del manga in questione.

Il sito ha intervistato la voce inglese di Natsu, Todd Haberkorn, che si è espresso sul suo ultimo progetto che riguarda un audiolibro facendo però delle considerazioni su un possibile adattamento di Fairy Tail 100 Years Quest:

"Sto incrociando le dita, i follicoli piliferi, e le dita dei piedi che l'anime di 100 Years Quest possa ricevere un adattamento."

Finora non ci sono state dichiarazioni ufficiali su una possibile trasposizione del manga in questione. L'autore Hiro Mashima lavora ogni settimana per contribuire alla stesura dell'opera, che vede Natsu e i suoi compagni imbarcarsi in una missione speciale per la loro gilda, ma non si mai espresso sulla questione.

Delle voci riportano che l'anime principale stia per concludersi, e che finirà con l'episodio 328 il quale dovrebbe andare in onda alla fine di Settembre. L'unica speranza per rivedere in forma animata i protagonisti è l'adattamento di questo spin off, e bisogna sperare in un annuncio che arrivi nelle prossime settimane.

Intanto è stata pubblicata la cover del terzo volume, mentre in questo articolo potete leggere le nostre impressioni sui primi capitoli.