Il doppiatore italiano di Galo Thymos protagonista di Promare pubblica un simpatico video

Il doppiatore italiano Maurizio Merluzzo, conosciuto per numerosi personaggi sia in ambito anime che serie tv e che ha fatto anche parte del cast del film ONE PIECE Stampede, donerà la voce al protagonista del nuovo film di animazione firmato Imaishi e Nakashima molto atteso, Promare, che arriverà nelle sale italiane dal 3 al 5 febbraio 2020.

La pellicola in questione sarà la terza opera del team che vede il regista Hiroyuki Imaishi al fianco dello sceneggiatore Kozuki Nakashima, celebri per la serie Kill la Kill. La produzione del progetto è stata gestita dallo Studio Trigger e X FLAG, e in Italia il film sarà distribuito dalla Dynit, come confermato dalla stessa pochi giorni fa.

Sempre nelle scorse giornate Maurizio Merluzzo, doppiatore molto apprezzato, è stato confermato come la voce di Galo Thymos. Nel video che potete trovare in calce alla notizia, Merluzzo si mostra senza voce, e discute simpaticamente con i colleghi presenti nello studio di doppiaggio della sua performance.

Ricordiamo che Galo fa parte di una squadra pronta ad affrontare minacce e creature aliene, i Burnign Rescues, dovrà mettercela tutta per contrastare i Burnish e soprattutto il loro capo, Lio Fotia. Come abbiamo potuto vedere nel trailer ufficiale, Galo si definisce "colui che va in combustione quando c'è da spegnere un incendio" e sembra che la frenesia e l'azione saranno elementi fondamentali nel mondo coloratissimo di Promare.

Visti i risultati ottenuti nel resto del mondo Promare, che ha incassato un miliardo di yen in Giappone, promette di essere un ottimo film di animazione, e magari possiamo augurarci che la sua proiezioni non si limiti alle tre giornate confermate da Dynit, come successo già negli Stati Uniti.