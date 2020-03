Il doppiatore di Kaminari dice che il prossimo film di MHA deve mostrare il suo tradimento

Spia sì, spia no. Chi sarà questo misterioso personaggio che si nasconde nella Yuei sin dalle prime battute del manga e dell'anime? Secondo tantissimi fan, che hanno teorizzato molto in proposito, il traditore presente nel liceo è Denki Kaminari, il fulminante studente della classe 1-A e quindi compagno di Midoriya.

Diversi aspetti nel manga e nell'anime sembrano reindirizzare a questo personaggio ma, naturalmente, finora non c'è nulla di certo. Eppure il doppiatore statunitense del personaggio di My Hero Academia vuole vedere esplorata fino in fondo questa possibilità.

A ComicBook, il doppiatore Kyle Herbert che dà la voce a Denki Kaminari in film ed episodi legati a My Hero Academia, ha svelato cosa dovrebbe essere inserito secondo lui nel successivo lungometraggio dedicato a questo universo: Kaminari deve vedere svelata la sua vera identità. "Penso che il terzo film dovrebbe essere My Hero Academia: Denki Kaminari è un traditore", dice l'attore.

"Sarebbe una grossa rivelazione se lui fosse un traditore, e io potrei essere un villain. Sarebbe fantastico. Sarebbe il film più bello, forse di tutti i tempi." Naturalmente non tutta la dichiarazione del doppiatore di Kaminari è seria, ma ci terrebbe comunque a chiarire i sospetti sul suo personaggio.

Da poco negli Stati Uniti è stato proiettato My Hero Academia: Heroes Rising, film che ha riscosso parecchio successo. Purtroppo per i fan italiani, la Dynit ha annunciato un rinvio a causa del Coronavirus.