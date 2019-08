Un doppiatore di My Hero Academia rende virale un cosplay di Endeavor

La passione per il fenomeno del cosplay negli ultimi anni è andata aumentando e, grazie all'enorme materiale da cui attingere, i fan stanno interpretando i propri personaggi preferiti con sempre più accuratezza e meticolosità. Uno di questi è stato notato da Patrick Seitz, voce americana del personaggio di My Hero Academia, Endeavor.

L'evoluzione di Endeavor in My Hero Academia è molto attesa da Patrick Seitz, voce statunitense di Endeavor, dato l'affetto che prova verso il personaggio. Pertanto è possibile che sia rimasto affascinato da uno degli ultimi cosplay spuntati in rete che ha voluto ritwittare e rendere virale. Come potete vedere in calce, un cosplayer ha interpretato il nuovo hero number one di My Hero Academia all'Otakuthon.

Seitz non ha potuto fare altro se non ammirarlo e ammettere di volerlo incontrare di persona. Il cosplayer di Endeavor ha portato un costume molto fedele, con tanto di fiamme che si illuminano e cambiano di colore per simulare appunto il quirk di Todoroki. Ma non c'è solo il video in calce, perché asolocab, il ragazzo che ha portato il cosplay, ha anche altre immagini sulla sua pagina Instagram a tema Endeavor dove sembra ancora di più il personaggio tratto da My Hero Academia.

Cosa ne pensate di questa versione live action di Endeavor? My Hero Academia tornerà con la stagione 4 il prossimo ottobre con diversi sviluppi oscuri che rischiano di portare alla morte anche il protagonista Izuku Midoriya.