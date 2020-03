Il doppiatore di Tanjiro di Demon Slayer vince il 14esimo Seiyu Award

Mentre i fan italiani sono ancora entusiasti per la notizia del doppiaggio italiano di Demon Slayer, gli attori che interpretano i personaggi presenti nella serie sono stati tra i candidati per l'ambizioso premio Seiyu.

A causa delle precauzioni adottate per il Coronavirus, gli organizzatori dell'evento hanno dovuto sospendere la cerimonia, sostituendola con uno speciale per la radio intitolato "Cho! A&G+" andato in onda nella giornata odierna di sabato 7 marzo. A vincere l'ambito premio come "Miglior Attore protagonista" è stato Natsuki Hanae, attore responsabile del doppiaggio del protagonista di Demon Slayer, il giovane cacciatore Tanjiro. La prima stagione dell'opera ideata da Koyoharu Gotouge ha ricevuto un'ottima accoglienza di pubblico e critica, diventando in pochissimo tempo uno degli anime più famosi degli ultimi tempi.

Tra i motivi di questo successo, oltre all'ottimo lavoro svolto dallo studio di animazione Ufotable, possiamo elencare sicuramente anche la bravura dei doppiatori, capaci di caratterizzare al meglio i personaggi nati dalla penna del mangaka giapponese.

Mentre aspettiamo notizie sul lungometraggio animato dedicato allo show, vi segnaliamo questa notizia che rende ancora più evidente il grande successo ottenuto dall'opera: un sondaggio recente ha infatti svelato che per i giovani giapponesi Demon Slayer è il miglior anime di sempre, superando l'agguerrita concorrenza di serie quali Sword Art Online e Steins;Gate.