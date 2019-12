Il doppiatore di Vegeta pare aver annunciato 'per sbaglio' il ritorno di Dragon Ball Super

Nell'ultima settimana, da quando è stato annunciato un panel al Jump Festa dedicato a Dragon Ball Super, le indiscrezioni in merito al futuro della saga hanno ripreso a rivitalizzare le voci di corridoio che si erano spente da diversi mesi a questa parte. Il doppiatore di Vegeta, infatti, potrebbe aver detto qualche parola di troppo.

Il 21 e il 22 dicembre, all'evento nipponico più atteso dell'editore Shueisha, il Jump Festa 2019, presiederanno ben due panel dedicati al franchise di Akira Toriyama che racconteranno al grande pubblico il futuro della saga. In questi due eventi, nonostante non sia certo che tipo di progetto sarà annunciato, trapelerà il nome del prossimo titolo legato a Dragon Ball Super.

In occasione di un concerto, Ryo Horikawa, storica voce del Principe dei Saiyan, pare essersi lasciato scappare qualche parola di troppo. Durante la serata, il doppiatore ha rivelato che attualmente, per quanto riguarda Dragon Ball Super, diverse cose stanno bollendo in pentola, ma non può dire nulla a causa delle limitazioni del segreto professionale. Durante la chiacchierata, tuttavia, si è lasciato scappare un "Dragon Ball tornerà", per aggiungere quasi immediatamente dopo un forzato "forse", visibilmente imbarazzato.

Dopodiché ha concesso al pubblico una canzone inedita relativa a Vegeta che, tuttavia, ha causato la sospensione del concerto per ben 20 minuti, in quanto si trattava di un brano che non poteva essere pubblicato prima del 2020. Al suo rientro, dopo essersi scusato col pubblico, ha supplicato i presenti di non rivelare nulla di quanto accaduto in serata.

Nel frattempo, tutti i post su Twitter sono stati sponsorizzati dalla TOEI Animation che, a detta di un insider, avrebbe chiesto ad Horikawa di continuare a postare notizie sui meeting dell'azienda pur non rivelandone i dettagli. Ciò, dunque, spiega i misteriosi cinguettii pubblicati recentemente dal papà di Vegeta in merito a Dragon Ball Super.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa notizia breaking? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.